Raphinha immarcabile: secondo solo a Salah

Dopo l’ennesima grande prestazione contro il Benfica, Raphinha ha veramente conquistato la piazza di Barcellona. Il calciatore brasiliano in Champions League ha messo a segno una doppietta che dà continuità alla stagione disputata fino a questo momento. Il tutto è testimoniato dai numeri che lo descrivono come il protagonista assoluto della compagine blaugrana: 8 gol e 2 assist in 7 presenze nella competizione europea, 11 reti e 8 passaggi vincenti in 20 match di campionato ed infine 2 gol e 2 assist in 2 presenze in Supercoppa. Non di certo un caso che il 28enne, anche secondo quanto riportato da Sport, sia divenuto il secondo calciatore più produttivo d’Europa. Prima di lui solamente Salah. Fino a questo momento, infatti, ha contribuito alla realizzazione di ben 34 gol, circa il 35% di quelli messi a segno dai blaugrana.

FOTO: Twitter Barcellona