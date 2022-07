Raphinha, il Chelsea ha fatto sul serio. Ma il Barcellona aveva un vantaggio

Raphinha è un uomo mercato da settimane, Il classe ‘96 ha deciso da tempo di lasciare il Leeds e le offerte di sicure non sono mancate. Qualche giorno fa il Chelsea aveva mosso passi importanti con la seria intenzione di chiudere per l’esterno offensivo. Ma da diversi mesi Raphinha è stato bloccato dal Barcellona e ha dato la parola proprio al club blaugrana che non ha potuto chiedere l’operazione prima per i noti problemi. Ora il Barcellona ha praticamente risolto, per Raphinha ha preannunciato una proposta da 60 milioni più 10 di bonus che può migliorare per arrivare fino a 75 milioni. E in quel caso potrebbe arrivare alla definizione con il Leeds, puntando proprio sul particolare non indifferente che Raphinha ha dato la precedenza a Xavi.

Fonte: Twitter Leeds