Raphinha, il Chelsea c’è ma vuole aspettare il Barcellona. La proposta

Raphinha e il Chelsea: una storia vera, quella degli ultimi giorni, una proposta formulata all’interno di una svolta societaria che ha bisogno di un minimo di assestamento. Perché poi il rischio è quello di vedersi sorpassare, un classico di calciomercato. Non siamo ancora in questa situazione, ma di sicuro il Barcellona ha puntato l’esterno offensivo del Leeds prima della concorrenza, ma è stato condizionato dalle note vicende societarie che non hanno fin qui consentito di ufficializzare alcune operazioni completate (Kessie in testa).

Ma ora la situazione sta per sbloccarsi e Raphinha, che ha sempre voluto aspettare il Barcellona, non ha fretta pur avendo memorizzato la proposta del Chelsea. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, il club blaugrana ha intenzione di presentare al Leeds una proposta da 60 milioni più 10, con la speranza di bruciare la concorrenza e di regalare Raphinha a Xavi.

Foto: Twitter Leeds