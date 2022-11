Raphinha difende Neymar: “Riceve odio ingiustificato”

Raphinha, esterno del Barcellona, ha difeso Neymar su instagram. Come ben sappiamo, O’Ney è uno dei giocatore più chiacchierati di sempre e, spesso, capita che riceva messaggi poco carini anche nel bel mezzo di momenti bui della sua carriera. Oggi siamo a conoscenza delle condizioni della caviglia del fenomeno brasiliano, a cui è stato augurato di rompersi la gamba addirittura dai suoi stessi tifosi. Su Instagram Raphinha si è espresso così: “In Argentina tutti trattano Messi come un Re. In Portogallo tutti trattano Ronaldo come un Re. In Brasile tutti sperano che Neymar si rompa la gamba. La più grande sfortuna di Neymar è essere nato brasiliano. Questo Paese non merita il tuo talento“.

Foto: Twitter Barcellona