Raphinha: “Caso Olmo e Victor? Se fossi in un altro club prima di venire al Barça ci penserei”

Incalzato in conferenza stampa sul tema legato a Dani Olmo e Pau Victor, oggi svincolati per via della mancata registrazione in lista da parte del club, Raphinha ha risposto senza peli sulla lingua.

“È una situazione piuttosto complicata. I giocatori non vogliono mai vivere questi momenti. Non sappiamo se possiamo contare su di loro oppure no … Ci auguriamo che i responsabili riescano a risolvere il problema il prima possibile. Se fossi in un altro club e vedessi la situazione di Pau e Dani, ci penserei prima di venire qui. Dobbiamo sperare che tutto questo venga risolto rapidamente. Dobbiamo aspettare. La verità è che noi sappiamo le stesse cose che sapete voi (riferendosi ai giornalisti n.d.r.). Cerchiamo di rimanere concentrati per fare il nostro lavoro”.

Foto: Instagram Raphinha