Raphinha: “Al Barcellona sono passati tanti miei idoli. Spero di fare almeno la metà di quanto fatto da loro”

Dopo l’ufficialità arrivata nel pomeriggio, prime parole ai canali ufficiali del Barcellona di Raphinha.

Il brasiliano ha così parlato: “Ho tanti idoli che sono passati da questo club e hanno fatto la storia. Se riuscirò a fare la metà di ciò che hanno fatto loro, sarà già abbastanza. Il mio idolo? Ronaldinho. Ho realizzato il sogno che avevo da piccolo trasferendomi al Barcellona. Farò del mio meglio per aiutare il Barça a tornare a essere il Barça”.

🗣️ Raphinha: ❝I started watching Barça when Ronaldinho came here. Everything that he achieved here definitely influenced my decision to come. I always wanted to come here.❞ 💙❤️ pic.twitter.com/DJhiSl3oF7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022