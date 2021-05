Durante la festa scudetto dell’Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche il difensore Andrea Ranocchia. “Ripaga di tutto quello che ho vissuto, sono contentissimo. Lo spogliatoio è stato fondamentale, abbiamo creato un gruppo forte vincente ed unito anche quando le cose non andavano bene. Addio? Non lo so, mi godo la festa e poi da domani penseremo al futuro”.

FOTO: Twitter Ranocchia