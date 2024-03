Ranocchia: “L’Inter dovrà fare la sua partita a Madrid sapendo che troverà un ambiente tosto. Dei nuovi acquisti mi ha sorpreso Thuram”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l’ex difensore e capitano dell’Inter Andrea Ranocchia ha detto la sua in vista della gara della prossima settimana, valida per il ritorno degli ottavi di Champions, che vedrà i nerazzurri affrontare l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano:

Che clima troverà l’Inter a Madrid?

“Sarà molto difficile, loro lì tirano fuori qualcosa in più, l’allenatore sappiamo com’è caratterialmente e li caricherà. L’Inter dovrà fare la sua partita sapendo che troverà un ambiente tosto.”

Chi è che l’ha sorpresa maggiormente dei nuovi acquisti per quanto riguarda l’impatto avuto?

“Dico Thuram, ci avevo giocato contro quando giocava come esterno e non mi aveva fatto tutta questa impressione, mi ha assolutamente stupito. E ha dei colpi da campione.”

In che cosa l’Inter è cresciuta di più?

“I nerazzurri sono migliorati nella rosa, che è veramente ampia ora. Scherzavo con il mister perché fare certe scelte è difficile, devi tenere fuori dei giocatori che giocherebbero in ogni squadra, ma ovviamente per lui è meglio così.”

Foto: sito F.C. Inter