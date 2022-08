Andrea Ranocchia si è gravemente infortunato nel corso della gara di ieri tra Napoli e Monza, come confermato dal comunicato apparso sul sito del club lombardo. L’ex Inter ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia dei suoi due figli, per poi aggiungere: “Lottando! Grazie a tutti per i vostri messaggi! Posso solo dirvi che tornerò presto”.

Foto: Instagram Ranocchia