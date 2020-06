Ranocchia diventa un cartone e presenta Frog Life: “Volevo raccontare la mia vita calcistica”

Ai microfoni di Inter TV, il difensore del club nerazzurro, Andrea Ranocchia, ha annunciato il suo progetto “Frog Life”, una serie di clip in formato cartone animato che pubblicherà nei prossimi mesi: “Un progetto partito diversi mesi fa. Ho scoperto che è molto difficile realizzare contenuti, non è semplicissimo. Mi è venuta questa idea di raccontare delle tappe della mia carriera calcistica, da quando ho iniziato agli ultimi momenti della carriera passando per delle tappe significative. Non sapevo come raccontarle: o facevo un film, il che era complicato, oppure con un cartone. Allora ho fatto realizzare queste clip dalla mia agenzia, ho fatto scrivere i testi da dei ragazzi eccezionali. Ho dato la mia voce per realizzare questi clip di pochi minuti ma significativi. Spero che ricordi a qualcuno la propria vita calcistica.”

Foto: profilo Twitter personale Andrea Ranocchia