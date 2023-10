Ranocchia: “Darmian non ha mai sbagliato una partita in carriera”

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato anche dei singoli della difesa nerazzurra in questo avvio di stagione. Questo il suo pensiero su Darmian e il nuovo acquisto Pavard: “Matteo lo conosco da una vita, credo non abbia sbagliato una partita in carriera e pure da braccetto destro è fantastico. Pavard è arrivato in un contesto già ben rodato e questo ha facilitato il suo inserimento. Poi è un ex campione del mondo: un altro grande colpo dei dirigenti”.

Foto: Instagram Darmian