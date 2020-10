Ranocchia: “Cerco di farmi trovare pronto, voglio vincere con questi colori”

Andrea Ranocchia, dopo la buona gara di ieri contro il Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo momento con la maglia dei nerazzurri: “Se fossi andato in un’altra squadra avrei giocato di più, ma la dedizione che ho per questi colori e per questa maglia è assoluta. Cercare di vincere con questi colori vale la pena. Per me è un piacere allenarsi e giocare con questi campioni. L’opportunità di giocare ce l’ho sempre avuta e ho cercato sempre di farmi trovare pronto. Futuro? Faremo quest’anno qui e poi vedremo, sperando di arrivare in fondo a tutte le competizioni”.

Foto: twitter Ranocchia