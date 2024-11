Ranking UEFA stagionale: Italia al terzo posto, Inghilterra al comando, Portogallo secondo

Conclusa la tre giorni europea con le squadre italiane che hanno ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta in Champions, un successo e un pari in Europa League e un ko in Conference League. L’Italia è al terzo posto nel ranking UEFA stagionale, ma il Portogallo secondo ha allungato. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria, attualmente Inghilterra e, appunto, Portogallo, avranno diritto a un posto in più in Champions League, come accaduto per l’Italia l’anno scorso.

