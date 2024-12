Ranking Uefa stagionale, Italia al secondo posto dietro all’Inghilterra

Il mercoledì di Champions e le tre vittorie su tre partite delle squadre di Serie A tra Europa League (Roma e Lazio) e Conference (la Fiorentina) delle quali una contro una squadra portoghese come il Braga, mettono le ali all’Italia nella speciale graduatoria e permettono, almeno per il momento, di tenere a distanza di sicurezza la Spagna al secondo posto. In questo momento l’Italia avrebbe di nuovo le cinque squadre in Champions.

RANKING STAGIONALE UEFA 2024/25

1. Inghilterra 13.642

2. Italia 12.109

3. Portogallo 11.775

4. Spagna 11.428

5. Belgio 11.150

6. Germania 10.421

7. Francia 9.928

8. Repubblica Ceca 8.700

9. Svezia 8.156

10. Olanda 8.000

Foto: facebook Uefa