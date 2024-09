Ranking UEFA per nazioni 24-25, Italia sesta. Terza la Francia, Inghilterra al settimo posto

Archiviata la prima giornata di Champions League, è tempo di ranking per nazione. Ma dobbiamo fare delle precisazioni. Il conteggio dei punteggi è iniziato già in estate con i preliminari delle tre competizioni europee, motivo per cui – al momento – l’Italia e altre nazioni importanti non occupano i primi posti. Rispetto allo scorso anno, la Champions League avrà un peso maggiore nel ranking UEFA in confronto a Europa e Conference League. La prima classificata della Champions League nella fase campionato porterà 12 punti alla propria Federazione contro i 6 pt della prima dell’Europa League e i 4 pt della prima della Conference League. Di seguito la classifica momentanea:

Repubblica Ceca 5,700 Portogallo 5,400 Francia 4,785 Germania 4,750 Slovacchia 4,625 Italia 4,500 Inghilterra 4,428 Spagna 4,285 Svezia 4,250 Austria 4,200

Foto: facebook uefa