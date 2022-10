Ranking Uefa, l’Italia perde una posizione ma conserva ancora 4 slot per i gironi di Champions

Dopo i club, la Uefa ha aggiornato anche il ranking relativo alle Nazionali. L’Italia perde una posizione rispetto a come aveva chiuso nel 2021/22, e adesso è in quarta posizione, l’ultima utile per avere 4 slot nella fase a gironi di Champions League. Comanda sempre l’Inghilterra. Seconda la Spagna e terza la Germania.

Foto: facebook Uefa