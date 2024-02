Ranking UEFA, Italia salda al primo posto: sempre più vicina la quinta squadra in Champions

Dopo la due giorni di Champions che ha visto impegnate Inter e Napoli e in attesa delle gare di Europa League di quest’oggi di Milan e Roma, arrivano aggiornamenti sul Ranking UEFA stagionale riservato alle nazioni. Ebbene l’Italia mantiene saldamente il primo posto in classifica e, ad oggi, avrebbe un posto in più nella Champions League 2024/25 (riservato alle prime due Federazioni del ranking) con cinque squadre che si qualificherebbero al prossimo massimo torneo continentale. Di seguito la top 10 aggiornata:

1. Italia 15.142 (7 partecipanti)

2. Germania 14.071 (6 partecipanti)

3. Inghilterra 13.875 (8 partecipanti)

4. Spagna 13.062 (8 partecipanti)

5. Francia 12.250 (6 partecipanti)

6. Belgio 12.000 (3 partecipanti)

6. Repubblica Ceca 12.000 (3 partecipanti)

8. Turchia 11.000 (2 partecipanti)

9. Olanda 9.200 (3 partecipanti)

10. Portogallo 8.833 (4 partecipanti)

Foto: Facebook UEFA