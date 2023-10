Ranking UEFA: Italia al terzo posto. L’Olanda supera la Francia

Ranking UEFA aggiornato dopo la seconda giornata della fase a gironi delle coppe Europee. Questa graduatoria determinerà il numero di qualificate per federazione per la stagione sportiva 2025/26. Italia salda al terzo posto che vale quattro squadre in Champions League, davanti alla Germania.

L’Olanda è davanti alla Francia, che al momento avrebbe solo tre posti in Champions.

Questa la graduatoria:

Quattro posti Champions

1. Inghilterra 91.678

2. Spagna 78.489

3. Italia 74.569

4. Germania 71.909

5. Olanda 56.500

Tre posti Champions

6. Francia 54.831

Due posti Champions

7. Portogallo 49.316

8. Belgio 40.400

9. Turchia 34.850

10. Scozia 32.250

11. Austria 30.800

12. Svizzera 30.575

13. Serbia 27.775

14. Danimarca 27.700

15. Repubblica Ceca 27.550

Foto: facebook Uefa