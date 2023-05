Ranking Uefa: Inter e Roma a pari punti. Con le due finali supereranno Barcellona e Juventus

La UEFA ha aggiornato il ranking dopo tre giorni di coppe europee. Continua il duello Inter-Roma, con le due squadre ora a pari punti. Gran balzo in avanti della Fiorentina, che guadagna 12 posizioni rispetto al turno precedente.

Inter e Roma, che in virtù delle finali europee rispettive, supereranno in classifica Barcellona e Juventus.

Questa la classifica:

1. Manchester City 143.000

2. Bayern Monaco 136.000

3. Chelsea 126.000

4. Liverpool 123.000

5. Real Madrid 121.000

6. Paris Saint-Germain 112.000

7. Manchester United 104.000

8. Juventus 101.000

9. Barcellona 98.000

10. Inter 96.000

11. Roma 96.000

12. Siviglia 90.000

13. Ajax 89.000

14. Dortmund 86.000

15. Atlético Madrid 85.000

16. Lipsia 84.000

17. Benfica 82.000

18. Villarreal 82.000

19. Napoli 81.000

20. Porto 81.000

28. Atalanta 55.500

36. Milan 50.000

42. Lazio 42.000

80. Fiorentina 20.000

102. Torino 16.1356

Foto: logo Uefa