Ranking Uefa finale stagione 2022-23: Il Manchester City al primo posto, Juve ottava, la Roma davanti all’Inter

Con la finale di Champions League giocata ieri sera tra Manchester City ed Inter, e vinta dagli inglesi, si è ufficialmente chiusa la stagione europea 2022-2023 per le squadre di club. L’UEFA ha pubblicato il ranking finale per la stagione 2022-23. Ranking che vede i “Citizens” campioni d’Europa chiudere al primo posto, seguiti da Bayern Monaco e Chelsea. Prima delle italiane è invece la Juventus, che chiude la stagione all’ottavo posto, davabti al Barcellona. Vicinissime Roma e Inter che la supereranno la prossima stagione visto che la Juve giocherà la Conference League (in attesa di eventuali sanzioni UEFA) e otterrà coefficienti minori delle altre italiane.

Questo il ranking UEFA 2022-2023 la top 10:

Manchester City – 145 punti

Bayern Monaco – 136 punti

Chelsea – 126 punti

Liverpool – 123 punti

Real Madrid – 121 punti

PSG – 112 punti

Manchester United – 104 punti

Juventus – 101 punti

Barcellona – 98 punti

Roma – 97 punti

Inter – 96 punti

Foto: facebook Uefa