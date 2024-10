Ranking UEFA 24-25, l’Italia si prende il terzo posto. Inghilterra in vetta, secondo il Portogallo

La classifica del ranking UEFA per nazioni è stato aggiornata, con l’Italia che attualmente è sotto solo a Inghilterra e Portogallo. Di seguito ecco le prime 10 posizioni di questa speciale gradatoria, utile perchè le priem due classificate avranno un posto in più per la Champions League 20205/2026.

INGHILTERRA 8.571 (7/7)

PORTOGALLO 8.200 (5/5)

ITALIA 7.500 (8/8)

GERMANIA 7.250 (8/8)

REP.CECA 7.100 (4/5)

FRANCIA 7.071 (6/7)

SPAGNA 6.714 (7/7)

BELGIO 6.000 (5/5)

SVEZIA 5.500 (3/4)

NORVEGIA 5.375 (2/4)

Foto: facebook uefa