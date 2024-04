Ranking UEFA 23-24, l’Italia avrà cinque squadre in Champions nella prossima stagione

Dopo le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League, è arrivato l’aggiornamento del ranking UEFA per la stagione 2023-24. E arrivano grandi notizie per l’Italia: nella prossima stagione ci saranno cinque squadre italiane in Champions League. Grazie alla vittoria della Fiorentina in Conference League e alla qualificazione dell’Atalanta alle semifinali di Europa League, l’Italia è matematicamente sicura di chiudere fra le prime due posizione del ranking europeo. Questo significa che oltre alle prime quattro classificate, anche la quinta classificata del campionato italiano avrà un posto nella prossima Champions League.

Foto: facebook uefa