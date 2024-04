Ranking UEFA 23-24, la Germania allunga sull’Inghilterra. E stasera l’Italia…

Dopo i quarti di finale di Champions League, è arrivato l’aggiornamento del ranking UEFA della stagione 2023-2024. Con l’eliminazione di Arsenal e Manchester City, l’Inghilterra perde le proprie rappresentanti nella massima competizione europea. La Germania, invece, blinda il secondo posto con la qualificazione del Bayern Monaco, dopo quella del Borussia Dortmund nella serata di martedì. Ma stasera l’Italia potrebbe chiudere il discorso primo posto e avere cinque squadre in Champions League la prossima stagione. Infatti, nel caso in cui l’Atalanta non perda col Liverpool e la Fiorentina passi il turno in Conference League, potrebbe arrivare la matematica certezza. Il conteggio dell’Italia tiene conto della certezza di una fra Milan e Roma in semifinale di Europa League, punti già virtualmente assegnati al nostro Paese. Di seguito la classifica aggiornata.

ITALIA: 18.428 (4 club) GERMANIA: 17,642 (1 club) INGHILTERRA: 16,875 (3 club) SPAGNA: 15.062 (1 club) FRANCIA: 15.250 (3 club)

Foto: facebook uefa