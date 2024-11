Ranking Uefa 2024-25, l’Italia si prende il secondo posto: sorpassato il Portogallo

Ottime notizie per il calcio italiano in questo martedì di Champions League. Grazie al triplice successo delle italiane impegnate nella massima competizione europea, l’Italia sorpassa il Portogallo e si prende il secondo posto. Un sorpasso in classifica che, se mantenuto, vorrebbe dire avere cinque posti nella prossima Champions League.

RANKING UEFA STAGIONALE 2024/25

1. Inghilterra 9.857

2. Italia 9.500

3. Portogallo 9.200

4. Germania 8.875

5. Spagna 8.428

6. Francia 8.071

7. Repubblica Ceca 7.500

8. Belgio 7.400

9. Olanda 6.666

10. Svezia 6.250

