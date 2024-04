Ranking UEFA 2023-24, la Germania si avvicina all’Italia. Inghilterra sempre terza

Si aggiorna il ranking UEFA per nazioni dopo le prime due gare di ritorno dei quarti di Champions League, disputatesi ieri, che hanno sancito la qualificazione in semifinale di Borussia Dortmund e PSG. Italia sempre salda al primo posto, con 18,428 punti. Segue la Germania a quota 17,214. Terza l’Inghilterra con 16,750. Quarta e quinta posizione occupate rispettivamente da Francia (15,250) e Spagna (15,062). Al termine della stagione, le prime due leghe avranno una squadra in più qualificata nella prossima edizione del massimo torneo continentale per club.

Foto: logo UEFA