Ranking UEFA 2023-2024, l’Italia vola in vetta: scavalcata la Germania

Nell’ultima giornata dei gironi europei, l’Italia ha superato la Germania come prima squadra del Ranking UEFA 2023/2024. Grazie ai successi di Napoli, Milan, Atalanta e Roma, oltre ai pari di Inter e Fiorentina, la Serie A scavalca la Bundesliga nonostante l’unico k.o subito dalla Lazio contro l’Atletico Madrid. La Serie A è fin qui in vetta con 14.000 punti, davanti alla Germania (13.642), l’Inghilterra (13.625) e la Spagna (12.687). Se l’Italia chiude l’annata 2023/2024 tra le prime due posizioni del ranking UEFA ottiene una squadra in più in Champions League.

ITALIA 14.000

GERMANIA 13.642

INGHILTERRA 13.625

SPAGNA 12.687

REP.CECA 12.000

BELGIO 11.600

FRANCIA 11.583

TURCHIA 10.500

OLANDA 8.600

DANIMARCA 8.500

Foto: facebook uefa