Ranking UEFA 2023-2024, l’Italia mantiene la vetta. Ma la Germania accorcia

L’eliminazione della Lazio dalla Champions League per mano del Bayern Monaco è una brutta notizia anche per il ranking Uefa stagionale: la Germania accorcia sull’Italia che comunque è ancora prima con buon margine. A fine stagione, i primi due Paesi in classifica avranno la quinta squadra del proprio campionato nazionale qualificate alla prossima Champions. La classifica aggiornata:

ITALIA 15.571 punti

GERMANIA 14.929

INGHILTERRA 13.875

FRANCIA 13.750

SPAGNA 13.187.

Foto: facebook uefa