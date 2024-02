Ranking UEFA 2023-2024, l’Italia conferma il primo posto. Seconda la Germania, terza l’Inghilterra

Al termine degli impegni di questo giovedì europeo, che hanno visto protagoniste il Milan con la vittoria per 3-0 sul Rennes e la Roma con il pareggio per 1-1 al De Kuip contro il Feyenoord, si è aggiornato il ranking Uefa. L’Italia conferma il primo posto in classifica a quota 14,714. Seguono Germania e Inghilterra rispettivamente a 13.928 e 13.875. Le prime due nazioni a fine anno avranno un posto in più nella prossima Champions League.

ITALIA 14.714

GERMANIA 13.928

INGHILTERRA 13.875

SPAGNA 12.937

FRANCIA 12.250

REP.CECA 12.000

BELGIO 11.800

TURCHIA 10.500

Foto: facebook uefa