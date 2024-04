Ranking UEFA 2023-2024, l’Italia allunga in vetta. Germania al secondo posto, terza l’Inghilterra

È appena terminata la settimana europea delle gare di andata dei quarti di finale. Le italiane sono fuori dalla Champions, ma l’Europa League ha portato un grande risultato per l’Italia: l’Atalanta di Gasperini ha espugnato Anfield con un rotondo 3-0. A San Siro, la Roma si prende il primo round contro il Milan: 1-0. In Conference, invece, la Fiorentina non riesce ad abbattere il muro del Viktoria Plzen: 0-0. Di seguito il ranking aggiornato.

ITALIA 18.428 (4/7)

GERMANIA 16.785 (3/7)

INGHILTERRA 16.750 (5/8)

SPAGNA 15.062 (3/8)

FRANCIA 14.750 (3/6)

BELGIO 13.600 (1/5)

REP.CECA 13.500 (1/4)

Foto: facebook uefa