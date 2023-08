Ranieri: “Zito deve migliorare. Mercato? Non è stato facile. Vedremo se arriverà un altro attaccante”

Claudio Ranieri ha parlato in sala stampa in vista del match contro l’Inter: “Dovremo farci trovare pronti, l’Inter è forte e non ha bisogno di presentazioni. Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la finale di Champions League, una delle migliori d’Italia e d’Europa. Sarà un banco di prova importante e complicato, sappiamo a cosa andiamo incontro. Ogni allenatore studia la squadra avversaria, hanno perso due partite nelle ultime 14 gare e questo dice tanto. Zito? Deve migliorare come tutti. Vedremo se arriverà un altro attaccante, differente per caratteristiche rispetto agli altri già in rosa in modo tale che possa giocare con tutti. I ragazzi non sono in piena forma, ma è normale. Mercato? Non è stato un mercato facile, abbiamo una rosa con giocatori con meno esperienza e altri più esperienza. Cercheremo di fare il nostro campionato fino in fondo”.

Foto: Sito Cagliari