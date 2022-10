Ranieri vuole tornare ad allenare: “Spero mi venga proposto un bel progetto. Stare senza calcio è come dormire”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di Radio Marca, Claudio Ranieri ha espresso la sua volontà di tornare ad allenare: “Spero che mi venga proposto un buon progetto, voglio davvero continuare ad allenare. Non cerco una squadra in particolare. Cos’è il calcio? È come una droga per l’adrenalina che ti entra nel sangue. Devi sempre fare il massimo per la tua squadra, per i tuoi tifosi, per i giocatori, per la società, per il mondo intero. Stare senza calcio è come dormire e non mi piace, voglio stare sempre sveglio a guardare tutte le partite”.

foto: Twitter Sampdoria