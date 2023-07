Ranieri: “Voglio un difensore e due attaccanti. Il calendario non è stato benevolo”

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione 2023/24 del suo Cagliari, che già da una settimana è in ritiro ad Asseminello. Sulla nuova stagione: “La vittoria di Bari è storia, ora ne abbiamo un’altra da scrivere. Non sarà facile, ma ci proviamo. Il calendario non è stato benevolo, perciò c’è da stare compatti” ha commentato l’allenatore romano. Sul mercato: “Mi aspetto un difensore e due attaccanti. Devo avere molte frecce al mio arco, in Serie A cambia tutto”. Sulla rosa: “Sarà un Cagliari con giovani e meno giovani. Faremo un mix in modo che si riesca a convivere bene”. Sul gruppo squadra: “Prenderemo giocatori – aggiunge l’ex Roma – che sappiano lottare fino in fondo. Noi qui ne abbiamo, lo zoccolo duri è una forza incredibile nello spogliatoio. Chi mi fa capire che rientra nei miei piani, non guardò né quanto guadagna né l’età”. Infine, su Jankto e Scuffet: “Hanno grosse potenzialità, hanno voglia di rimettersi in gioco. Spero di ritrovare quel Jankto che ho conosciuto: corsa, assist, gol”

Foto: Instagram Cagliari