Ranieri: “Vogliamo fare bene e andare avanti in Europa. Dybala? Ci conto tantissimo”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico romano ha sottolineato l’importanza di Dybala per la squadra e la fiducia riposta nei suoi giocatori più esperti, esaltando al contempo il supporto dei tifosi giallorossi: “Gioca Pellegrini perché è un giocatore importante, ha tecnica e può fare la differenza. È una scelta tecnica e tattica: lui può fare gol e assist, corre e ci conto tanto. Conto altrettanto sull’esperienza dei giocatori: vogliamo andare avanti in Europa”.

Su Dybala: “Mi sono concentrato proprio sugli aspetti tecnico-tattici. Dybala è un giocatore importante, che da metà campo in avanti può far gol, può fornire assist, corre e su cui contiamo molto. Credo sia giusto metterlo in campo al momento opportuno per permettergli di esprimere al meglio le sue qualità. Ci conto tantissimo. Vogliamo fare bene e andare avanti in Europa. La partita di stasera è molto importante per il nostro cammino. Lo stadio si sta già facendo sentire, c’è il tutto esaurito e i nostri tifosi sono magnifici. Dobbiamo dare il massimo proprio per loro”.

Infine: “Sappiamo che si chiuderanno e poi ripartiranno in verticale. Sono molto bravi nelle transizioni e noi abbiamo un tallone d’Achille su questo aspetto. Mi auguro che riusciremo a stare sempre attenti, perché è di vitale importanza fare una gara positiva e non perdere. Naturalmente, cercheremo di vincere”.

Foto: Instagram Roma