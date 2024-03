Ranieri: “Vincere con la Salernitana sarebbe importantissimo. Il successo di Empoli ha dato consapevolezza”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri è intervenuto da poco in conferenza stampa per presentare la delicata sfida salvezza con la Salernitana, in programma questo sabato alle ore 15. Le sue dichiarazioni:

Quanto sarà importante vincere per dare un senso al successo di Empoli?

“Sarebbe importantissimo, ma so che sarà una partita insidiosa. Dovremo essere carichi a mille ed il risultato sarà frutto di mille episodi.”

Cos’ha dato la vittoria di Empoli?

“La consapevolezza di aver dato tutto ed aver svolto il proprio lavoro. Ovviamente ci sono stati anche episodi.”

Potrebbe essere un vantaggio il fatto che la Salernitana sarà costretto a vincere?

“Non credo. Contro l’Udinese hanno giocato un’ottima partita. Non si sono mai arresi. Ho avvisato i ragazzi delle insidie che nasconderà questa gara.”

Quanto peserà l’assenza di Luvumbo? Oristanio è pronto?

“Speriamo di riavere Luvumbo al più presto. Oristanio si sta allenando bene, vedremo.”

Foto: sito Cagliari