Ranieri: “Totti? Vedremo se ci potrà dare una mano. De Rossi? Gli ho parlato”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole: “Ormai tutti gli allenatori cercano di apportare delle modifiche durante la partita per stravolgere i piani. Non posso dirvi una cosa perchè la cambierei in itinere. Cambierò giocherò a 3 a 4 o a 5. Vedrò partita per partita. Io sono prima di tutto un tifoso. Per questo mi sento di dire ai nostri tifosi stateci vicino. Giocare a casa propria con i fischi fa male. Io credo nella fortuna se te la vai a prendere, a sudare. Se tu insisti alla fine la fortuna deve girare. Io voglio un pubblico coeso”.

Cosa vorrà dire fare dirigente senior? Quali obiettivi da allenatore?

“Cercare di fare il massimo. Ho anche premi per raggiungimento di obiettivi. E’ logico che ho messo il raggiungimento di obiettivi. L’ho fatto anche in Ligue 1 con il Leicester. Io sono positivo sempre, fino in fondo. Io anche da giocatore davo tutto in campo. Io sono l’uomo vicino ai Friedkin. Noi facciamo tutto insieme, parleremo e discuteremo. Solo chi fa sbaglia. Noi proveremo a fare ma cercheremo di fare le cose nel senso giusto. Cercheremo di aiutare tutti quanti per far si che la Roma stia sempre nelle prime posizioni”.

Francesco Totti a Roma? Possibile? “Ora bisogna pensare a portare la Roma in alto. Poi vedremo se Francesco ci potrà dare una mano. Questo non significa Totti torna alla Roma. Siate chiari”.

Richieste per il mercato? “Fatemi conoscere la squadra per parlare di mercato. La Roma ha preso tanti giovani e validi. Ma vanno inseriti in una squadra compatta. Ora bisogna proteggere i giovani che hanno subito i vari cambi che ci sono stati. Non mi dite queste cose. Il cuore ce l’hanno messo sempre. Loro hanno dato il massimo e non dobbiamo fischiarli. Non possiamo permettere di fischiare nessuno. Durante la partita stateci vicino. Vi prego. Non ci fischiate. Alla fine fate quello che volete.”

Come ha trovato lo spogliatoio? “Ci siamo sentiti e ci sentiremo. Daniele è una grande persona per cui ci parlerò. Lo spogliatoio? C’è un po di elettroshock ma mi auguro di portare tutti nella stessa direzione”.

