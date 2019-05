Ranieri, Totti, Bruno Conti: fiumi di lacrime per l’ultima di De Rossi

Una serata struggente, lacrime a fiumi per l’ultima di Daniele De Rossi. Momenti da brividi che hanno coinvolto Claudio Ranieri quando gli hanno dedicato uno striscione ringraziandolo per il suo senso di appartenenza e la disponibilità quando è stato chiamato. Stadio pieno, emozioni irripetibili, le lacrime di Bruno Conti e Francesco Totti quando hanno consegnato uno dei tanti ricordi a Daniele. Gli occhi gonfi, l’ennesima conferma di quanto ha rappresentato e rappresenterà De Rossi per la gente che ha la Roma nel cuore. E non solo…

Foto: twitter ufficiale Roma