Ranieri torna a parlare della promozione: “Ci ho creduto solo quando l’arbitro ha fischiato”

Durante la presentazione del Cagliari, il tecnico Claudio Ranieri è tornato a parlare della promozione conquistata all’ultimo secondo contro il Bari: “Ci ho creduto solo quando l’arbitro ha fischiato. Bisogna ridare la carica ai giocatori; è grazie a loro che il Cagliari è tornato in Serie A. Ma soprattutto grazie al popolo della Sardegna. Ancora una volta grazie. Quando l’arbitro ha fischiato ci ho creduto, io sono pragmatico, io sono come San Tommaso. Quando l’arbitro ha fischiato io ci ho creduto che eravamo in Serie A”.

Foto: sito Cagliari