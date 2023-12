Ranieri: “Sull’espulsione cosa c’entra il Var? L’arbitro aveva deciso, è stato aiutato a sbagliare”

Claudio Ranieri ha commentato a DAZN la sconfitta del Cagliari in casa della Lazio. “L’abbraccio a Pedro? Non mi sono emozionato, gli ho detto qualche parolaccia, ci conosciamo bene, me lo posso permettere. Avevi detto di portare la partita fino a 10 minuti dalla fine e ci giochiamo il tutto per tutto, abbiamo avuto due palle-gol. Sull’espulsione cosa c’entra il Var? L’arbitro aveva deciso, il Var non deve entrare assolutissimamente. Ma quello era un fallo? Allora fischiamo il fallo anche al mio giocatore quando abbiamo subito il gol. Chi sta al Var deve valutare bene a aiutare l’arbitro, ma non aiutarlo a sbagliare. Sono contento della prestazione, la gara è stata giocata bene, sono dispiaciuto solo per come è andata la partita. Luvumbo può darsi che potesse fare qualcosa di più, ma la sua partita l’ha fatta come tutti gli altri. Due punte? Abbiamo dei giocatori che si sanno integrare l’uno con l’altro, ma bisogna fare di necessità virtù. Petagna sta attraversando un buon periodo, Lapadula ha bisogno di giocare, poi ho dovuto scegliere e ho messo chi sta meglio fisicamente”.

Foto: Screen Instagram Cagliari