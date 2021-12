Ranieri su Inter-Liverpool: “Bella sfida ed esito non scontato. Ecco cosa devono fare i nerazzurri per provare a passare il turno”

Claudio Ranieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato l’abbinamento Inter-Liverpool per gli ottavi di Champions: “Bella sfida ed esito non scontato. Il Liverpool è fortissimo, ma nell’Inter si comincia a vedere la mano di Inzaghi. L’ho sempre detto: Simone è bravo. Ha ereditato da Antonio Conte una squadra vincente e con la mentalità battagliera, ma dopo le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, era legittimo avere qualche dubbio. Dopo il rodaggio iniziale, il motore si è sciolto e l’Inter attuale mi pare una bella fuoriserie. Cosa devono fare i nerazzurri per provare a passare il turno? Prima cosa: affrontare le due gare con determinazione e senza complessi di inferiorità. Il calcio è uno sport in cui non esiste mai nulla di scontato. Secondo: limitare gli errori. In Champions League gli sbagli sono fatali, soprattutto contro le grandi squadre. Terzo: usare l’intelligenza. Bisogna saper interpretare la partita. In campo ci sono momenti in cui si avvertono le sensazioni, positive e negative. Quindi: ascoltare con attenzione quello che ti dice il match e regolarsi di conseguenza”.

