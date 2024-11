Ranieri su Cristante nel ruolo di centrale: “Può giocarci, ma se ho Hummels perché deve farlo lui?”

Alla domanda rivoltagli da un giornalista, sull’eventualità di veder agire Cristante in posizione di centrale in una difesa a tre, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha risposto ponendo l’accento sul tema delle gerarchie, che vedrebbero Hummels in vantaggio sull’italiano in quel ruolo.

“Cristante può anche giocare lì, ma se ho Hummels perché deve farlo lui? Se non l’ha fatto prima, evidentemente Hummels non stava bene. Tante volte l’allenatore fa delle mosse giustificate da ciò che vede tutti i giorni. Il calcio è talmente vario che noi allenatori dobbiamo essere sempre pronti. Ormai tutte le squadre cambiano in riferimento ai moduli. Il Napoli gioca col 4-3-3? No, guardatelo bene”.

Foto: Instagram Roma