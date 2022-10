Ranieri su Ancelotti: “È fenomenale, pochi hanno vinto come lui. Tutti lo rispettano”

Nel corso della sua intervista a Radio Marca, Claudio Ranieri ha parlato anche di Carlo Ancelotti: “È normale che Ancelotti batta i miei record, è in Spagna da molti anni. È un allenatore fenomenale, pochi hanno vinto come lui. È un allenatore attento con i suoi giocatori e crea un’atmosfera molto piacevole. Tutti lo rispettano molto, chi gioca e chi no, e questo significa che è davvero una grande persona”.

Foto: Twitter Ancelotti