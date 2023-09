Ranieri: “Stiamo soffrendo, ma il tempo è dalla nostra parte. Non mi piacciono i disfattisti”

Lunedì sera la sfida tra Fiorentina e Cagliari chiuderà la settima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico dei sardi Claudio Ranieri, che ha presentato così la sfida in conferenza stampa:

“Parlo a coloro che tutti coloro che hanno il Cagliari nel cuore: quando arrivai chiesi una mano a tutti quanti piano piano siamo riusciti a tornare in Serie A. Ora siamo ultimi a due punti, ma a 1 punto dalla salvezza. Oggi saremo retrocessi e non abbiamo mai vinto, ma così anche altre squadre. Stiamo soffrendo, abbiamo giocato con formazioni fortissime, ed abbiamo un calendario difficile. A questo punto della stagione, lo scorso anno ben cinque squadre non avevano ancora vinto. Il tempo per recuperare c’è. Non mi piacciono i disfattisti! Zappa è migliorato tanto, ma deve fare più attenzione. Contro il Milan ha commesso un errore che ha portato al pareggio. Deve compiere quello step per difendere meglio. Shomurodov manca di motivazione? No, è un ragazzo che sta lavorando tanto. Ha una buona velocità di esecuzione. Sta migliorando anche lui e sta tornando ai tempi di Genova“.

Foto: sito Cagliari