Ranieri: “Spero che la Samp riparta dalla B. C’è un personaggio a cui non interessa anche se va in 27a serie”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky dopo la semifinale playoff con il Parma, soffermandosi anche sul caso Sampdoria e sulle ultime frenetiche ore: “I tifosi blucerchiati sono unici. Mi dispiace averli vissuto poco per il Covid. Auguro loro il meglio e di ricominciare dalla B. Ma io conosco quel personaggio e a lui non gliene frega niente se va in ventisettesima serie”.

Parla di Ferrero? “Non so, c’è un personaggio. Non voglio fare pubblicità a chi non merita. A prescindere dal lasciarsi bene o male”.

Foto: sito Cagliari