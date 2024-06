Ranieri: “Spalletti? Dobbiamo lasciarlo lavorare, alla fine avrà ragione lui”

Claudio Ranieri, fresco ex allenatore del Cagliari, ha parlato all’indomani di Spagna-Italia ai microfoni della Rai, difendendo l’operato di Spalletti: “Ieri sera per noi non è andata bene, la Spagna gioca a memoria con un allenatore che conosce i propri giocatori dal settore giovanile, li ha portati in nazionale maggiore e sanno come si devono muovere. Noi abbiamo un allenatore che è entrato da poco e non è facile far capire a tutti i movimenti, i meccanismi, i tempi di inserimento. Per cui bisogna lasciarlo lavorare, perché alla fine avrà ragione lui”.

Foto: sito Cagliari