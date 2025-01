Ranieri: “Soulè mi piace molto. Godiamoci questo Pellegrini, Cristante tornerà in campo domani”

Dopo il derby vinto per 2-0, all’anti vigilia del match contro il Bologna, ha parlato in conferenza stampa, l’allenatore della Roma, Ranieri. Queste le sue parole:

Possibile vedere Pellegrini in campo? “Ora godiamoci questo Lorenzo. Lui si allena da primo della classe, concentrato e spigliato. Sabato sera prenderò le mie decisioni”.

Soulè non sta giocando molto, ha chiesto qualcosa? “Mi piace molto e non ha fatto nessuna richiesta. Lui sa che ha un futuro roseo qui da noi. A me piacciono i giocatori pratici. Non posso pensare che tocca 10 palloni e poi lui la gioca 3-4 volte e non succede nulla. Io voglio che quando riceve la palla, devo pensare ecco succede qualcosa di importante. Lui piano piano ci arriverà. Lui ha tutto per riuscirci”.

Quando torna Cristante? Troverete altre soluzioni in mezzo al campo “Bryan sta bene e non gli si gonfia più la caviglia. Domani tornerà in campo e presto tornerà con il gruppo. Quando abbiamo bisogno di giocatori della Primavera li chiediamo. Oggi ne sono venuti 2. Quando ci mancano ripeto, li chiediamo”.

Sul mercato? “Non ho mai capito perchè si ha una finestra così lunga. Voi vi divertite di meno e io allenare o meno nuovi giocatori. Invece, c’è la finestra lunga, si fanno riflessioni e tutti aspettano. Questo è il bello del calcio”.

Hummels rinnova? Su Zalewski? “Hummels dipende se lui vuole restare, è libero di scegliere e se si trova bene può restare. Zalewski si allena sempre bene, aspettiamo e vediamo”.

