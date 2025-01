Ranieri: “Soulé è il futuro della Roma, resta con noi. Pellegrini via? Nel calcio tutto è possibile, ma non credo”

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Genoa di Vieira, in scena venerdì sera. Parla poi del tema mercato, specificatamente ai nomi di Pellegrini e Soulé.

La gara col Genoa: “Con un centrocampo a 3 siamo più pragmatici. Le preventive? Le chiedo soprattutto ai difensori che non devono far ripartire le punte. Viera gli ha dato una conformazione pratica al Genoa, sono determinati e chiudono bene gli spazi. Dovremo fare una partita di grande intelligenza tattica”.

Su Pellegrini: “Se parte a gennaio? Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo. Se dovesse venire una squadra e lui è contento di andare, partirà, ma questo è un discorso che vale per tutti. La mia sensazione è che lui non vada via”.

Su Soulé: “Io credo molto in questo ragazzo. Io penso sia il giocatore del futuro della Roma. Io chiedo spesso a lui di essere più pratico e sta migliorando. Resta qui con noi e lui avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando”.

Foto: Instagram Roma