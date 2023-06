Ranieri: “Sono tornato per cercare di portare il Cagliari in Serie A”

Intervenuto ai microfoni di Sky sport, l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato prima della sfida contro il Bari, valida per la gara di andata delle finali playoff Serie B: “Avessimo avuto uno stadio da 50mila sarebbe stato pieno, lo troveremo a Bari e questo sarà un bene per il calcio italiano”.

Poi ha proseguito: “Luvumbo? Si sta comportando bene, mi è sembrato giusto dargli fiducia col fine di dare velocità in avanti. I ragazzi sono carichi, è l’ultima opera e servirà fare del nostro meglio, per essere comunque soddisfatti, al di là di come vada: sull’aspetto motivazionale si può lavorare tanto, ma anche gli episodi fanno la differenza. Io sono tornato per cercare di portare il Cagliari in A, vorrei dare questa gioia al popolo sardo”.

Foto: sito ufficiale Cagliari