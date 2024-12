Ranieri: “Sono soddisfatto della prestazione. La squadra mi sta seguendo. Ora, però, bisogna fare punti”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto della prestazione. Giocavamo contro una squadra che gioca a meraviglia e siamo riusciti ad ingabbiarla. Abbiamo risposto colpo su colpo. Quando ti mancano le forze e loro possono fare. Non avevo un centrocampista di corsa come Pisilli. Abbiamo perso per due autogol, è questo il dispiacere. Continuando così faremo bene. Sono super contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Questi ragazzi mi stanno seguendo e questa è la più grossa soddisfazione. L’applauso finale del pubblico è la cosa più bella, ha capito che questa squadra è lì e sta lottando”.

Come stanno Cristante e Hummels? “Subito non si può dire. Hanno sentito fastidi alla schiena e ai muscoli. Vediamo come stanno domani”.

Serve qualcosa in più anche da chi viene dalla panchina? “La gente non sa cosa succede a Trigoria. Dybala non mi ha fatto un allenamento completo. Non si allena come dovrebbe e vorrebbe ma ha fatto una prestazione eccellente. Dovbyk lo stesso. Quello che mi ha dato è stato grandioso. È logico che loro sono una macchina meravigliosa, è un orologio che funziona e continua a spingere. Noi ci stiamo attrezzando”.

Adesso arriva il momento di fare punti? “Ho detto ai ragazzi che hanno passato un trittico di partite difficilissime. Le prossime saranno ancora più difficili. Nessuno ti regala nulla, ogni cosa va conquistata centimetro per centimetro”.

Foto: sito Roma