Ranieri: “Soddisfatto del mercato. Petagna? Vedremo nelle prossime ore. Gara alle 12.30? Chi l’ha deciso è un mago”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con l’Udinese.

Queste le sue parole: “Tutte le partite sono importanti, l’Udinese due anni fa ha vinto qui 0-4. Nandez e Shomurodov sono a disposizione, stanno bene”.

Quanto pesa l’errore di Radunovic di Bologna? “Dev’essere bravo a mettersi alle spalle il suo errore, sono cose che possono capitare. Ora voglio mi dia delle risposte, ma di certo non abbiamo perso per colpa sua. In occasione di entrambi i goal del Bologna abbiamo commesso errori di concentrazione”.

Condizioni di Petagna? “Vedremo nelle prossime ore. Parlerò con lui e con i medici”

Mancosu? “Non sta ancora al 100%, ma è assolutamente convocabile”.

Arriverà l’ora di Prati? “Sì assolutamente. Il Cagliari ha bisogno di un regista e lui lo è”.

Il suo parere sull’orario della gara di domenica. “Chi ha scelto questo orario è davvero un mago. Probabilmente sa già che a Cagliari ci sarà fresco ed hanno scelto l’ora di pranzo”.

E’ soddisfatto del mercato? “Assolutamente si. Abbiamo un buon gruppo che dovrà fare i conti anche con i momenti difficili. Lo scorso anno eravamo abituati a vincere di più, ma la Serie A è un’altra cosa. Potremo anche perdere, ma voglio vedere i ragazzi a testa alta, non sconfitti nell’animo”

Foto: sito Cagliari