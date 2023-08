Ranieri: “Soddisfatto del mercato. Forse qualche movimento in uscita. Petagna può giocare con tutti”

Il tecnico del Cagliari, Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna: “Con l’Inter credo il limite sia stato una questione di testa. Conoscevamo i movimenti che avrebbero fatto, ma nonostante ciò ci hanno sorpresi. Petagna si è allenato bene con i suoi nuovi compagni, parlerò con lui e vedremo cosa dice. E’ una punta che non abbiamo, che sa tenere palla, che copre bene e sa far giocare bene i suoi compagni, quindi può giocare con tutti gli attaccanti che abbiamo. Bologna è una partita difficile, è una squadra che sa tenere palla ed anche col Milan ha giocato bene sebbene abbia perso. Ci faranno soffrire, ma lo sappiamo. Con l’Inter abbiamo capito che dovremo stare più compatti. Sono soddisfatto del mercato, quello che avevamo pianificato è arrivato, forse c’è qualcuno che vuole andare a giocare altrove, ma in entrata va bene la rosa a disposizione. Per Gaston Pereiro aspettiamo qualche offerta, ma se dovesse restare qui continuerà ad allenarsi, io non chiudo mai la porta a nessuno, tutti possono essere utili. Pavoletti non so se domani potrà allenarsi, non credo, anche perché non ha senso rischiarlo e perderlo per più tempo”.

Foto: Sito Cagliari